Kärntens teuerste Wohnimmobilie, die 2022 den Besitzer wechselte, ist eine Dachgeschoßwohnung in Velden am Wörthersee. Kostenpunkt: 4,8 Millionen Euro. Das zeigt eine Grundbuchauswertung von Willhaben und IMMOunited. Damit rangieren die Preise der teuersten Wohnimmobilien Kärntens in diesem Jahr weit unter jenen der Spitzenreiter, die in Tirol und Wien zu finden sind.