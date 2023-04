Weniger als zwei Wochen lang gilt in Ordinationen, Spitälern oder im Pflegeheim noch die Maskenpflicht. Mit dem langsamen Auslaufen aller Coronamaßnahmen wird auch diese Regelung fallen. Spätestens am 30. Juni gilt das Virus nach dem Ende aller Regelungen als Krankheit wie jede andere. Im Gesundheitsbereich gibt es aktuell Diskussionen darüber, wie man mit der Maske ohne Tragepflicht umgehen soll. "In der Situation, in der wir uns befinden, rechtfertigt sich eine Weiterführung der Pflicht nicht mehr. Zu einer Maske raten kann man immer, aber freiwillig", sagt der Kärntner Ärztekammerpräsident Markus Opriessnig.