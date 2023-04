Die knapp 80 Mitarbeiter des Klagenfurter Flughafens hatten am 31. März kein Geld auf dem Konto. Die Gehälter für März waren von der Flughafengesellschaft KFBG einfach nicht überwiesen worden. Und das ohne jegliche Information über den Grund. Nachdem Stadt und Land am 6. April eine Kapitalerhöhung von 930.000 Euro eingezahlt hatten, sind die Gehälter dann bis zum 11. April auf den Konten eingetrudelt. In der Zwischenzeit waren aber Mieten und Kreditraten zu bedienen und Lebensmittel einzukaufen.