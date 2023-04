In der neuen Pro Sieben Show "Die Unschlagbaren" (Sonntag, 20.15 Uhr) sollen Promis an ihre Grenzen gehen. Dabei treten pro Folge je drei von ihnen gegen ihre Herausforderer an. Vorher wird vor laufender Kamera fleißig geübt und trainiert. In der ersten Ausgabe stellen sich Moderatorin Amira Pocher, Tanz-Juror Joachim Llambi, und Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki den Aufgaben. Für Amira Pocher geht es zu Beginn nach Italien, wo sie das Spiel "Labyrinth" absolviert.