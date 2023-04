Am Mittwochmorgen ist es bei Stromanschlussarbeiten in Klagenfurt zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Arbeiter kletterte mit Sicherheitsausrüstung auf einen Strommast. Der 20-Jährige befand sich in rund 6,5 Metern Höhe, als dieser vermutlich aufgrund von einer Unterschwemmung des Erdreichs kippte. Der insgesamt neun Meter hohe Mast fiel langsam gegen eine kleine Böschung, wobei der Arbeiter letztendlich rund zwei Metern mit den Beinen voran auf die darunter befindliche Wiese stürzte.

Vermutlich durch den Ruck des Sicherheitsgurtes wurde er im Bereich der Hüfte und der Beine verletzt. Ein in der Nähe befindlicher Arbeitskollege verständigte die Rettungskräfte. Der 20-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt eingeliefert.