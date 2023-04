Kleinwasserkraft wird seit langem in Kärnten genutzt und ist, wie der gleichnamige Verein betont, ein "wertvoller Beitrag zur Ökostromerzeugung". Allerdings kritisieren sowohl Betreiber von Kleinwasserkraftwerken als auch die Industriellenvereinigung lange Behördenverfahren in diesem Bereich. Über 200 Anträge sollen beim Land Kärnten in der Warteschleife hängen.