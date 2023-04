Am Nassfeld waren zu Mittag zwei Skifahrer, ein Mann und eine Frau, beide aus Italien, in einen Unfall verwickelt. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Passiert ist das Unglück im Bereich der Schnittlauchkofel-Abfahrt. Die Verletzungen der Frau waren so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen werden musste.