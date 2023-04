Zu einem Fall von Tierquälerei ist es in der Gemeinde St. Andrä gekommen. Wie Zeugen gesehen haben, schossen bisher noch unbekannte Täter mit Pfeil und Bogen auf eine Katze. Dabei wurde das Tier auch getroffen, Teile eines Pfeils sollen in einer Hinterpfote stecken geblieben sein. Die Katze flüchtete in ein Waldstück und konnte bisher noch nicht gefunden werden. Die Ermittlungen laufen.