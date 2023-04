Mit einer großen Ostersause klangen vier Jahrzehnte der Diskothek "Kursaal" in Lignano Riviera am Ostermontag aus. DJ Matrix legte als Gaststar auf. Als Resident DJs unterstützten Dennu und Maurizio Mattia. Vorbei ist es mit dem zwanglosen Spaß auf der Tanzfläche und dem Erlebnis des Sonnenaufgangs auf der Terrasse. Denn bis in die frühen Morgenstunden feiernde Jugendliche könnten künftig die neuen Anrainer stören.

Neben der Diskothek entsteht nämlich ein Luxus-Hotel mit 24 Suiten samt Blick aufs Meer. Wann der Beherbergungsbetrieb seine Türen öffnet, vermag der Eigentümer noch nicht zu sagen. Jedenfalls ist jetzt aber schon Schluss mit der Diskothek. "Meiner Meinung nach wäre der Diskothekenbetrieb mit dem Hotelbetrieb vereinbar gewesen. Jetzt werde ich eben ein anderes Musik-Projekt in Angriff nehmen, damit sich die Jugend unterhalten kann. Ich sehe Jugendliche nicht als Störfaktor, sondern als Potenzial", sagte der "Kursaal"-Geschäftsführer Riccardo Badolato gegenüber der Friauler Tageszeitung "Messaggero Veneto".

Für den "Kursaal" soll es nach dem Umbau dennoch eine musikalische Zukunft geben: Als Veranstaltungszentrum für Karaoke, Pärchentanz und Live-Musik mit Zapfenstreich um Mitternacht.