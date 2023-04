Trends machen auch vor dem Brauchtum keinen Halt. Nachdem sich immer mehr Menschen in Österreich vegetarisch oder vegan ernähren, braucht es speziell zu Ostern an manchen Tischen schon Alternativen zu Osterschinken, Eiern und dem traditionellen Reindling. Die Auswahl an Produkten ohne tierische Beteiligung wächst, die dafür vorgesehenen Flächen in den Supermärkten ebenso. Die Schätzungen variieren, gute zehn Prozent der Österreicher sollen sich zumindest fleischlos ernähren. Ob zugunsten des Tierwohls oder der Gesundheit – der Markt ist da und er dürfte weiterhin wachsen.