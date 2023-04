Sie kennen die Traditionen und Rituale der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, lokale Praktiken und wissen, was gesetzlich möglich ist und was nicht. Dem heimischen Bestattungswesen wurde kürzlich eine besondere Auszeichnung zuteil. Die österreichische UNESCO-Kommission hat Wissen und Praxis der Bestatterinnen und Bestatter in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. "Für unsere Branche ist die Anerkennung als Kulturerbe eine große Wertschätzung", sagt Walter Egger, Innungsmeister der Kärntner Bestatter und Geschäftsführer bei der Bestattung Kärnten. Neben Kärntens größtem Bestattungsunternehmen gibt es landesweit 25 weitere – Familienunternehmen und Gemeinden.