"Es war einmal in Österreich", schreibt Andreas Gabalier mit einem Hauch von Wehmut auf Instagram. Der Sänger hat sich nach Triest aufgemacht und dort vor dem Schloss Miramare posiert. Um an der Adria tatsächlich auch Urlaub in der Heimat machen zu können, kommt der Volks-Rock'n'Roller allerdings gut 100 Jahre zu spät. Einen Zugang zum Meer hatte Österreich nur bis 1918.

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Auch im "Ausland" ließ sich der Schlagerstar seinen Espresso mit Blick aufs mehr schmecken.

"Es war einmal in Österreich", schreibt Gabalier © Instagram