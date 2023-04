Zu Ostern werden nicht nur die traditionellen Osterfeuer, sondern auch die Umsätze im heimischen Handel kräftig angeheizt. Die Teuerung dämpft die Konsumlaune offenbar nicht. "Acht von zehn Kärntnerinnen und Kärntner planen dieses Jahr gleich viel wie in den Vorjahren auszugeben", sagt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel. Neun Prozent wollen laut Erhebung der Wirtschaftskammer ihr Oster-Budget sogar erhöhen, während 15 Prozent sparsamer sein wollen.

Insgesamt fließen allein in Kärnten rund um Ostern in Summe 16 Millionen Euro in Geschenke und Lebensmittel für die Bewirtung von Gästen. "In ganz Österreich belaufen sich die Ausgaben aus 260 Millionen Euro", sagt Haberl. Damit liegt das Ostergeschäft für den Handel auf Platz zwei hinter dem umsatzreichen Weihnachtsgeschäft.