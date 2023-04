Alexandra Wachschütz (46) hat mit 1. April die Leitung der Abteilung "Communications and Public Policy" von Infineon Austria übernommen. Sie folgt Alexander Tarzi nach, der in die Energiewirtschaft wechselt. Der 56-Jährige übernimmt ab 1. Mai 2023 den Bereich Konzernkommunikation/Public Affairs beim Kärntner Energieversorger Kelag. Der neue Bereichsleiter verfügt über insgesamt 27 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation. In den vergangenen neun Jahren leitete er die Kommunikation des Halbleiterherstellers Infineon in Villach. Der bisherige Kelag-Konzernkommunikationsleiter Werner Pietsch wird sich ab 1. Mai auf Aufgaben und Projekte rund um die Energiewende fokussieren und hier seine Branchenkenntnis und seine Stakeholder-Kontakte einbringen.