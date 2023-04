Der April, der macht was er will. Und das demonstrierte er bereits an seinem ersten Tag ganz deutlich: Eine Gewitterzelle zog am Samstagnachmittag vom Nord-Westen her über Kärnten und brachte neben Blitz und Donner etwa in Klagenfurt oder Feldkirchen auch Hagel mit sich. Nach kurzer Zeit war das Spektakel auch schon wieder vorüber, der blaue Himmel zeigte sich.