Die Website www.draht-esel.com wirke seriös, die Preise reizen und die Lieferung werde als unkompliziert angepriesen. Doch für einen Kärntner gab es ein böses Erwachen, nachdem er beim Online-Händler zugegriffen hatte. Der Mann hatte per Vorkasse um 399 Euro einen Fahrradakku bestellt, dieser wurde allerdings nicht geliefert. Der Mann wandte sich darauf im März an die Arbeiterkammer (AK) Kärnten, die sofort für den Mann intervenierte.

Kurz darauf habe der Konsument ein Schreiben der deutschen Polizei erhalten, die den Einzahlungen von Konsumenten nachgeht. "Die Polizei ermittelt wegen Geldwäsche. Wir stehen als AK in direktem Austausch und werden für den Konsumenten nun eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt einbringen. Ob man sich als österreichischer Geschädigter in Deutschland als Privatbeteiligter anschließen kann, wird erst die Staatsanwaltschaft Essen entscheiden", informiert Herwig Höfferer, Konsumentenschützer in der AK Kärnten.

Laut Auskunft der Polizei seien viele Deutsche und mittlerweile auch Österreicher betroffen. Fest steht: Es ist offenbar nur noch ein sehr geringer Teil der Einzahlungen der Geschädigten vorhanden.

Tipps der AK