Geräte mit Akkus sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. "Ein durchschnittlicher Haushalt verwendet bis zu 20 unterschiedliche Speichermedien wie Smartphone, Tablet, elektrische Zahnbürste, Gartengeräte und Werkzeuge", sagt Oswald Murisciano, stellvertretender Leiter der Brandverhütungsstelle im Kärntner Landesfeuerwehrverband und Amtssachverständiger. Der sorgsame Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus sei das A und O für eine sichere Nutzung. Immer wieder kommt es in Kärnten zu Meldungen, dass ein mit Akku betriebenes Gerät Feuer gefangen hat. Panik sei keine angebracht, so der Experte für Brandschutz, man sollte aber den Hausverstand einschalten und nicht an der falschen Stelle sparen.