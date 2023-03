Die Flughafengesellschaft KFBG ist in Geldnöten und braucht frisches Kapital. Weshalb am Donnerstag in der Generalversammlung die Eigentümervertreter – Lilihill von Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch, Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und Stadt Klagenfurt – eine Kapitalerhöhung beschließen sollen. Der Finanzreferent der Stadt Klagenfurt, Philipp Liesnig, hat bereits seine Zustimmung signalisiert – in dem Fall geht es um 186.000 Euro.