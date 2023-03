Der Schub bei Kreditzinsen wirkt sich auch auf den Kärntner Immobilienmarkt aus. Bis vor Kurzem zeigte die Preiskurve noch steil nach oben. Im Bundesländervergleich stiegen die Preise laut Statistik Austria für Wohnungen (plus 16,7 Prozent) am stärksten, jene für Häuser (plus 9 Prozent) hinter Salzburg am zweithöchsten. Besonders die Bezirke Villach-Stadt und Land sowie Klagenfurt-Stadt und -Land fielen mit kräftigen Preissteigerungen auf.