Das nennt man dann wohl Glück im Unglück! Montagvormittag war ein Klagenfurter (57) in einem Spital in der Landeshauptstadt mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Im Zuge dieser überstellte er unter anderem einen Elektroschlepper. Als der Mann an seinem Ziel aus dem Gefährt ausgestiegen war, setzte es sich allerdings - noch aus unbekannter Ursache - wieder in Bewegung.

Das Fahrzeug touchierte den Arbeiter erst und überrollte ihn schließlich. Laut Landespolizeidirektion Kärnten wurde er dadurch vermutlich schwer verletzt. Die ärztliche Versorgung übernahm innerhalb weniger Minuten ein krankenhausinterner Rettungstransport.