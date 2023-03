Die Kälte hat derzeit Kärnten und Osttirol im Griff. Auch wenn der Süden leicht wetterbegünstigt ist, ist es seit Dienstagfrüh vor allem in höheren Lagen frostig: Minus 16,9 Grad Celsius maß man am Vormittag am Sonnblick und 9,8 Grad bei der Kölnbreinsperre. Am Katschberg, wo das Thermometer minus 7,8 Grad anzeigte, galt laut Öamtc Dienstagvormittag wegen Schneeglätte sogar Kettenpflicht für alle Fahrzeuge. Auch in anderen Skigebieten, wie am Falkert, gab der Winter noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen von sich.