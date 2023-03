In den nächsten Nächten bis Mittwoch wird es in ganz Österreich frostig, so auch in Kärnten und Osttirol. Die Österreichische Hagelversicherung hat daher eine Wetterwarnung für Landwirte herausgegeben: Durch die Minusgrade würden Schäden drohen. Dabei sind die minus 2 bis 4 Grad Celsius, die uns in Kärnten und Osttirol erwarten, für diese Jahreszeit nicht unüblich, erklärt Martin Ortner, Meteorologe bei Geosphere Austria: "Allerdings entwickelt sich die Vegetation immer früher."