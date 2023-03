Drei Destinationen ab Klagenfurt stehen im Sommerflugplan der Ryanair auf dem Programm: London-Stansted (wie schon im Winter), das beliebte Reiseziel Palma de Mallorca sowie das südspanische Alicante. Der Premierenflug nach Alicante am Sonntag stand auf dem Programm - und unter keinem guten Stern. Gut 160 Personen saßen im gut gebuchten Flieger, an Bord auch eine Kärntner Journalistencrew, berichtet Gerhard Seifried. Der Sprecher des Flughafens Klagenfurt befand sich zufällig privat ebenfalls an Bord der Boeing 737.