Wenn Barbara Schöneberger in der Kult-Sendung "Verstehen Sie Spaß" lustige Filme mit versteckter Kamera präsentiert, bei denen Prominente in die Falle gelockt werden, bleibt kein Auge trocken. Am Freitag wurde gezeigt, wie ORF-Moderator und Ex-Skistar Armin Assinger in die Irre geführt wurde. Und dies ausgerechnet von seinem ehemaligen Rennfahrer-Kollegen, dem deutschen Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier.