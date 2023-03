Mit Video. Das Aprilwetter beginnt bei unseren Nachbarn offenbar schon im März. Ein heftiges Gewitter sorgte am Samstag für Chaos auf der Autobahn nach Koper.

Schneepflüge mussten in Slowenien Hagel und Eis von Autobahn schieben

Ein seltenes Wetterphänomen ließ am frühen Samstagnachmittag den Verkehr auf der Autobahn nach Koper (Slowenien) stocken. Gegen 13 Uhr ging zwischen den Abfahrten Postojna und Divača ein schweres Gewitter nieder. Bei Temperaturen von 1 bis 3 Grad plus blitzte und donnerte es, bevor der Niederschlag in Eisregen und Hagel überging.