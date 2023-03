Die FH Kärnten feiert am Donnerstag ihre Aufnahme in die EU-Uni-Allianz „Athena“, ein Exzellenzprogramm für Hochschulen. Was ändert sich für Studierende und Lehrende?

PETER GRANIG: Wir sind dann in das Eliteprogramm der EU-Kommission integriert und docken an europäische Wissens- und Forschungsräume an. Studierende können in diesem Netzwerk – etwa an den Unis von Siegen und Orleans – studieren. Die Aufnahme ist die Honorierung unserer starken Leistung in Forschung und anwendungsorientierter Lehre.