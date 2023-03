Eine Frau (31) und ihr Mann (39) gerieten am Dienstag gegen 18 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt in Streit. Als die 31-Jährige dem 39-Jährigen mitteilte, dass sie die Nacht mit den Kindern bei ihrer Mutter verbringen würde, bedrohte sie ihr Mann mit dem Umbringen. Die Frau sperrte sich in einem Zimmer in der Wohnung ein und verständigte die Polizei.

Der 39-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs – und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.