Zwei Firmen haben Anbote zum Bau der umstrittenen Seilbahn in Triest abgeben, die einen Teil des Hafens mit dem Karst verbinden soll. Es handelte sich um das österreichische Unternehmen Doppelmayr und die Südtiroler Firma Leitner. Am Donnerstag gab es die ersten Informationen, wer die Ausschreibung in einer Größenordnung von rund 50 Millionen Euro für sich entscheiden konnte: Es ist die Firma Leitner, die einen Preisnachlass von fast neun Prozent angeboten hat, was rund 4,5 Millionen Euro entspricht. Doppelmayr bot ungefähr ein Viertel davon an. Jetzt folgen 30 Tage Einspruchsfrist, die ausschließlich der Zweitqualifizierte nutzen kann, um die Ausschreibung doch noch zu gewinnen. Ob das dann tatsächlich ein Gewinn ist, wird die Zukunft zeigen.