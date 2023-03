In einer Wohnung in Klagenfurt ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann und seiner gleichaltrigen Freundin. Dabei kam es zu gegenseitigen Attacken, wobei die Frau laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Gegen den Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.