Am Donnerstag brach in einer Entsorgungshalle in der Gemeinde Kühnsdorf gegen 16 Uhr im Bereich der Sammelstelle für Elektroschrott aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Brandbekämpfung wurde von 150 Einsatzkräften der FF Kühnsdorf, Eberndorf, Peratschitzen, Völkermarkt, Stein im Jauntal, Edling und Gablern durchgeführt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens war bis Donnerstagabend noch nicht bekannt.