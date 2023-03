Polizeibeamte konnten in Klagenfurt zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren und eine 20-jährige Frau nach einem Einbruchdiebstahl ausforschen. Dabei stahlen die Täter in der Nacht auf Donnerstag von einem Firmengelände in Klagenfurt elf Gasflaschen und wollten diese dann tagsüber gegen Auszahlung des Retourpfandes bei der Firma zurückgeben.

Nach umfangreichen Erhebungen wurden die Täter, sie alle kommen aus Klagenfurt, kurz darauf in einem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen angehalten. Der 34-Jährige, bei dem auch ein Totschläger sichergestellt wurde, wurde nach der Einvernahme über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.