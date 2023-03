Ein Buslenker (46) fuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Klagenfurt auf der Karfreitstraße in nördlicher Richtung. Als er in die Kreuzung Neuer Platz/Paradeisergasse einfahren wollte, machte er eine Vollbremsung, um eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern. Dadurch wurde ein unmittelbar hinter dem Buslenker sitzender 82-jähriger Fahrgast aus Klagenfurt nach vorne geschleudert und prallte daraufhin mit dem Kopf gegen eine dort befindliche Verglasung. In weiterer Folge stürzte der 82-Jährige von seinem Sitzplatz in den Mittelgang, wobei er eine Verletzung am Kopf erlitt.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Pkw-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, in östlicher Fahrtrichtung weiter.