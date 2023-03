Die Belastung durch die aktuellen Wohnkosten aus Miete, Kreditrate und Betriebskosten empfinden 45 Prozent der befragten Österreicherinnen als belastend, 18 Prozent fühlen sich sogar sehr belastet. Damit hat sich der Wert gegenüber 2020 verdoppelt. Das zeigt die Umfrage von Integral für ImmoScout24 unter rund 1000 Österreicherinnen, die zum dritten Mal durchgeführt wurde.

Betrachtet man nur die Mieten ohne Energiekosten, so liegt hier die Preissteigerung 2022 gegenüber dem Vorjahr mit durchschnittlich 4,8 Prozent deutlich unter der Inflationsrate, wie eine Datenanalyse von ImmoScout24 zeigt. "Die Mietkosten sind demnach nicht annähernd so stark gestiegen wie andere Wohnkosten. Mieterinnen und Mieter werden voraussichtlich künftig stärkeres Augenmerk auf energiesparende

Rahmenbedingungen legen", erläutert Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

Mieter fühlen sich besonders stark belastet

Unabhängig davon, ob man zur Miete oder im Eigentum wohnt, stellen die laufenden Wohnkosten für die Mehrheit der Befragten eine relativ hohe Belastung dar, die seit dem Vorjahr weiter zugenommen hat. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) gibt zwischen 30 und 50 Prozent des Haushaltsbudgets für das Wohnen aus. Bei 16 Prozent übersteigt der Wohnkostenanteil am Haushaltsbudget inzwischen die 50-Prozent-Marke (2020: 12 Prozent). Besonders stark trifft es Personen, die zur Miete wohnen. Unter ihnen fühlen sich 60 Prozent durch die Mietkosten belastet. Noch stärker empfinden das die Bewohner von Gemeindewohnungen zu mehrheitlich 73 Prozent (2022: 44 Prozent) und Menschen mit einem Einkommen bis 2000 Euro (66 Prozent). Weniger stark wird die Belastung von Personen wahrgenommen, die im Eigentum wohnen (34 Prozent) oder bereits über 50 Jahre alt sind (38 Prozent).

Ländervergleich

Die stärksten Steigerungen haben im vergangenen Jahr Kärnten mit einem Plus von 13,9 Prozent, das Burgenland mit plus 9,8 Prozent und Niederösterreich mit einem Plus von 8,5 Prozent erlebt. Allerdings liegen die Preise nach wie vor mit 10 bis 12 Euro unter dem österreichischen Schnitt. Wien führt das Ranking mit den teuersten Mietwohnungen an: 16,4 Euro werden durchschnittlich pro Quadratmeter verlangt, damit sind die Preise 2022 um 5,5 Prozent gestiegen. Ähnlich hoch fallen das Preisplus und die Quadratmeterpreise mit 16 Euro pro Quadratmeter in Tirol, Vorarlberg und Salzburg aus. In der Steiermark und Oberösterreich haben sich die Preise moderater mit einem Anstieg bis zu 2,7 Prozent entwickelt und die Mieten liegen bei 11 bis 12 Euro pro Quadratmeter. "Wir können eine zunehmende Annäherung der Preise in den günstigen zu den teureren Regionen feststellen. Aber der Unterschied beträgt immer noch 6 Euro und ermöglicht Mietern bei wachsenden Remote-Arbeitsplätzen auch eine größere Freiheit bei der Standortwahl des neuen Zuhauses", so Markus Dejmek.

Wien am teuersten

Die Preise für angebotene Mietwohnungen sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 4,8 Prozent gestiegen und liegen aktuell bei 14,5 Euro pro Quadratmeter. Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung sind damit 1012 Euro Miete zu zahlen. Am teuersten mietet man in Wien, Tirol, Vorarlberg und Salzburg. Für die Durchschnittswohnung sind hier bis zu 1150 Euro fällig. Am günstigsten ist nach wie vor der äußerste Osten Österreichs. Im Burgenland müssen Mieter für 70 Quadratmeter durchschnittlich 700 Euro zahlen, in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark liegen die Mietpreise bei bis zu 850 Euro.