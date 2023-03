"Es liegt kein Widerspruch darin, dass ein Priester heiraten kann", sagte Papst Franziskus kürzlich in einem Interview. Für ihn sei der Zölibat revidierbar. Die Ehelosigkeit der Priester in der westlichen Kirche sei eine "zeitliche Vorschrift" und damit "provisorisch". Kardinal Christoph Schönborn sah dies am Sonntag in der ZiB 2 ähnlich: "Der Zölibat ist ein Kirchengesetz, kein göttliches Recht."