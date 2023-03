Was braucht es in den kommenden Jahren für das Bundesland Kärnten? Darüber hat sich die Industriellenvereinigung Gedanken gemacht, und ein 20-Punkte-Programm aufgesetzt, das an eine neue Landesregierung gerichtet ist. Die Klammer über allem ist mehr Tempo. Insbesondere in sechs Bereichen sehen der Kärntner IV-Präsident Timo Springer und IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky dringenden Handlungsbedarf, um als Wirtschafts- und Industriestandort international wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. die nötige Wertschöpfung zu erzielen.