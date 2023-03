Das Urlaubsdomizil Porto Piccolo in Sistiana bei Triest steht für absoluten Luxus. Wer dort eine Wohnung kaufen will, muss dafür rund 5000 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Doch seit einem Monat fliegen im Ferienparadies für Betuchte die Fetzen. Bei einer Eigentümerversammlung wurde bekannt, dass der Betreiber der Gastronomie und des Wellnessbereiches wechseln werde. Über die Zukunft der in den Betrieben Beschäftigten wollte man nichts sagen. Einige von ihnen wandten sich in ihrer Sorge an die Gewerkschaft. Diese war empört, da sie vom Wechsel von den Betreibern nicht informiert worden war. Laut Gewerkschaftsvertretern wurde eine als Nachfolger genannte Gesellschaft im Register nicht gefunden.