Am Mittwoch brachte ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt gemeinsam mit seiner 27-jährigen Frau einen Betrug zur Anzeige bei der Polizei. Der Völkermarkter gab an, dass seine Frau via Internet mit einem Mann in Kontakt getreten ist und über bzw. mit diesem, mittels Investments, Gewinne erzielen wollte.

Der unbekannte Täter gab vor, dass die Zahlungen der Frau fehlgeschlagen wären. Daraufhin übermittelte er ihr einen Link via SMS, mit dem die Frau zwei ihrer Konten freigab.

Somit hatte der unbekannte Täter freien Zugriff auf diese und tätigte mehrere Überweisungen.

Dem Ehepaar entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.