Bei der Stellungskommission in der Windisch-Kaserne in Klagenfurt wurden bisher nur Männer gemustert. Ab April ändert sich das. Erstmals können auch Frauen einen "freiwilligen Grundwehrdienst" absolvieren und werden dafür auf ihre Eignung getestet. Bisher mussten angehende Soldatinnen direkt in die Kaderausbildung für eine Unteroffiziers- oder Offizierslaufbahn einsteigen, was eine gewisse Hürde darstellte, weil die Kriterien für eine Aufnahme höher als bei der klassischen Stellung waren. "Viele Männer merken erst beim Grundwehrdienst, dass sie gerne beim Heer bleiben möchten. Jetzt haben auch Frauen die Möglichkeit, sich das einmal für sechs Monate anzuschauen", freut sich Oberstabswachtmeister Gerlinde Wißounig. Die stellvertretende Gleichbehandlungsbeauftragte für Kärnten und Steiermark hofft, dass die Kasernen durch diese Maßnahme weiblicher werden.