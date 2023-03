Die italienischen Förster setzen sich zusammen mit dem Tierschutzverband WWF für den Schutz von Luchsen in den Wäldern von Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien ein. Mit dem Projekt "ULyCA2" soll das Aussterben der Luchse in Friaul bekämpft werden. Fünf Exemplare aus der Schweiz, Rumänien und Kroatien sollen in den Wäldern um Tarvis freigelassen werden, voraussichtlich Anfang April.