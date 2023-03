Der Irrtum, was die Standortwahl betroffen hat, muss gewaltig gewesen sein: Im Februar sperrte der Tiroler Supermarkt-Betreiber MPreis sein großes Geschäft in der Rosentalerstraße in Klagenfurt zu. Es war erst 15 Monate davor eröffnet worden. Und neu gebaut. Jetzt werden weitere Filialen in Kärnten geschlossen, und zwar nur nicht nur MPreis-Shops, sondern auch zur Gruppe gehörenden T&G-Märkte, die sich vor allem auf Getränke spezialisiert haben. Der T&G-Markt in Althofen wird am 15. April geschlossen – er hat 2019 aufgespert. Der T&G im Badstubenweg in Villach wird noch heuer geschlossen. In Spittal hat MPReis die Schließung der Filiale am Hauptplatz angekündigt: "Optimierung der Standortpolitik", heißt es aus dem Unternehmen. Auch sei der Logistikaufwand zu hoch, denn die Kärntner Märkte werden vom Lager in Völs in Tirol aus beliefert.

Hat gerade noch Lehrlinge gesucht: die MPreis-Filiale am Spittaler Hauptplatz © Alexander Tengg

Das führt nun zu Unmut und Sorge unter den Beschäftigten. Die Forderung nach einem Sozialplan wird laut. "Bedauerlicherweise gibt es bei MPreis und T&G keinen Betriebsrat. Daher wird es für die Beschäftigten auch keinen Sozialplan geben", berichtet Günther Granegger, Handelssekretär der Gewerkschaft GPA Kärnten. Die Gewerkschaft bietet jetzt rechtliche Beratungen an.

"Jetzt geht es um die Frage, was mit den Angestellten passiert. Werden zum Beispiel Dienstverhältnisse aufgelöst oder werden die Betroffenen in andere Filialen versetzt. Da gilt es, aufzupassen", warnt Granegger.