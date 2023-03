Wie kann es sein, dass jemand seinen Job seit 20 Jahren macht, ihm aber keine Gehaltsvorrückung gewährt wird? Es kann sein - wenn derjenige Saisonarbeiter ist. Einem 54-jährigen Lavanttaler ist jetzt der Kragen geplatzt, als er in der Kleinen Zeitung die Geschichte über den Personalmangel bei den Bergbahnen mit dem Tenor "Pisten voll, Liftpersonal knapp" las. "Bei dieser Bezahlung brauchen die Betriebe nicht zu jammern, dass sie kein Personal kriegen", sagt der Mann in ruhigem Ton. Seine Geschichte erzählt er gern, seinen Namen will er nicht öffentlich preisgeben, darum soll er hier Herr K. heißen.