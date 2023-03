Am 1. März beginnt der meteorologische Frühling, das Wetter präsentiert sich aber in weiten Teilen Kärntens und Osttirols eher winterlich. Mittwochfrüh fielen auch in den Niederungen dicke Schneeflocken vom Himmel. In den Städten Klagenfurt und Villach bis hin ins Lesachtal und in Unterkärnten wurde Schneefall gemeldet. Mehr als ein paar Zentimeter dürften dabei aber nicht zusammenkommen.

Nachts wird Schneefall kräftiger

"Es wird tagsüber weiter leicht dahin schneien. Zwischendurch kann es Pausen geben. In der Nacht kann es aber wieder kräftiger werden", sagt Paul Rainer, Meteorologe von Geosphere Austria. Am meisten Schnee dürfte mit zehn bis zwölf Zentimetern in den Karawanken fallen. Ab Donnerstagmorgen werden sich dann schon wieder Regentropfen in die Niederschläge mischen. "Ab Freitag ist eine Wetterbesserung in Sicht. Samstag und Sonntag werden freundlich. Am Montag kann es dann wieder unbeständig werden", sagt Rainer.