Die "pewag Schneeketten GmbH" in Brückl ist einer von insgesamt 16 Produktionsstandorten der pewag-Gruppe und Kompetenzzentrum für Traktionsketten für Lkw, Traktoren, Militärfahrzeuge und Forstmaschinen, so Geschäftsführer Hubert Schemitsch. Beliefert werden beispielsweise sämtliche westliche Armeen der Welt, aber auch Unternehmen wie John Deere, BMW oder MAN. 130 Mitarbeiter werden am Kärntner Standort beschäftigt, an welchem pro Tag 25 Tonnen – also ein Lkw voll Stahl – produziert werden. Und das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 völlig unabhängig in der Stromproduktion zu werden. Über eine PV-Anlage ist der Bedarf schon zu 50 Prozent gedeckt, berichtet Schemitsch.