Eine Lenkerin (18) aus dem Bezirk St. Veit geriet am Sonntag gegen 23 Uhr mit ihrem Pkw auf der Loiblpass Bundesstraße (B 91) in Lambichl aus derzeit unbekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam von der Straße ab. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin und weitere vier Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Bei dem Unfall wurden die Lenkerin, eine Beifahrerin (17) und ein Beifahrer (18) unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

Schwerer Sachschaden

Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Außerdem wurde eine Verkehrstafel aus der Verankerung gerissen und gegen die Fassade eines Gebäudes geschleudert, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde. Es befanden sich 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maria Rain im Einsatz.