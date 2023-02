Kärntnerinnen und Kärntner gibt es auf der ganzen Welt. Viele von ihnen sind im Verein "Weltkärntner" miteinander vernetzt und treffen einander regelmäßig an unterschiedlichen Orten, viele davon in London - wie diese Woche beim "Territory-Meet London". An die 30 Mitglieder kamen dazu ins Außenwirtschafts-Center, wo sie vom Wirtschaftsdelegierten Christian Kesberg - selbst ein gebürtiger Kärntner – und von "Weltkärntner"-Präsidenten Christoph Kulterer begrüßt wurden.

Für die Hauptrede konnte Daniela Gandorfer, Assistenzprofessorin für Recht an der University of Westminster sowie Mitgründerin und Co-Direktorin des "Logische Phantasie Labs", gewonnen werden. Sie ging auf die "Die Zukunft des Rechts: Netzwerkstaat oder ein Recht auf Atmung?" ein und sprach über aktuelle Entwicklungen an der Schnittstelle von Recht, Umwelt und digitalen Technologien. Als Alternative zu kapital-orientierten wirtschaftlichen und rechtlichen Modellen schlägt Gandorfer klimabewussten Blockchain-Aktivismus und gesellschaftsübergreifende Zusammenarbeit für die Entwicklung eines Rechts auf Atmung vor. Mit der Entwicklung eines solches Rechts beschäftigt sich das "Logische Phantasie Lab" derzeit intensiv.

Kärntner Schmankerl

Bei Getränken, Snacks und guter Laune tauschten sich die Kärntner aus. Torten, Schnitzel und Brezeln wie daheim servierten zwei Londoner Unternehmen mit österreichischen Wurzeln: Restaurant und Patisserie "Kipferl" sowie Wiener Schnitzel, Brezeln und Co. vom Streetfood-Unternehmen "Austrian House".

Im Ausland lebende Kärntner, die bei den Weltkärntnern dabei sein wollen, können sich auf der Homepage www.weltkaerntner.at registrieren und sich mit anderen Auslandskärntnern digital vernetzen sowie an verschiedenen Events (real und virtuell) teilnehmen.