Einen nicht ganz alltäglichen "Fang" machte eine Polizeistreife im Stadtgebiet von Feldkirchen am Dienstag gegen 22.20 Uhr. Sie hielten einen Villacher (25) an, der ohne Führerschein unterwegs war. Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er das Auto, mit dem er unterwegs war, unerlaubt aus einer Autowerkstatt in Villach entwendet hatte.

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten wurde das Fahrzeug dem Firmenbesitzer wieder übergeben und der Lenker sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Behörde angezeigt.