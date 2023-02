Der Wohnungsneubau in Kärnten geht laut einer Prognose des Branchenradars 2023 um 0,7 Prozent zurück. Damit fällt das Minus deutlich geringer aus als in allen anderen Bundesländern. Am höchsten ist es in der Steiermark mit 19 Prozent, der Bundesländerschnitt liegt bei 9,2 Prozent. "Auch wenn das Minus geringer ist, es ist trotzdem ein Minus. Aber natürlich von einem hohen Niveau ausgehend", sagt Robert Rauter Bauinnungsmeister in Kärnten.