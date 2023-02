"Ihr werdet viel lernen und werdet sehen, dass nicht die Leistung des Einzelnen zählt, sondern das Ergebnis des Teams." Diese Worte richtete Brigadier Horst Hofer, Kommandant der 7. Jägerbrigade, am Freitag in Glönitz an die 390 Rekruten, die am Fußballplatz angelobt wurden. Aus Wien war Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) angereist. Die Kärntner Landesregierung war durch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) vertreten.