Die Serie an schweren Betrügen geht weiter. Eine 79-jährige Frau aus Klagenfurt übergab Zehntausende Euro direkt vor ihrem Wohnhaus an einen Betrüger. Zuvor wurde ihr erzählt, dass ihre Tochter in Mailand in einen Unfall verwickelt gewesen sei, bei dem die Mutter zweier Kinder getötet wurde. Die Frau sei in Gewahrsam, das Geld für ihre Kaution. Nach der Übergabe wurde die Pensionistin aufgefordert, eine weitere Geldsumme bereitzustellen. Das wurde jedoch verneint und daraufhin Anzeige erstattet.