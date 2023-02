Eine Kärntner Gewissheit lautete: Viele (junge) Menschen ziehen von hier weg, (viel) zu wenige kehren zurück. Braindrain, die Abwanderung gut ausgebildeter Menschen vor allem in die Ballungsräume nach Graz und Wien, belastet Kärntens Zukunftsfähigkeit. "Negative Binnenwanderung" nennen das die Experten, und diese ist mit der Gemengelage aus niedriger Geburtenrate und relativ geringer Zuwanderung aus dem Ausland der Hauptgrund für die erwartete negative Bevölkerungsentwicklung in Kärnten – als einzigem Bundesland. Doch in den Coronajahren 2020 und 2021 drehte Kärnten seinen Binnenwanderungssaldo ins Positive.